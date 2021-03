Attentato a Siniscola, la solidarietà del deputato forzista Pittalis

"Un atto vile ed inqualificabile". Così il deputato sardo condanna l’attentato dinamitardo avvenuto nel centro storico del paese

Di: Redazione Sardegna Live

“Non ci sono parole per quanto accaduto la scorsa notte a Siniscola. Un atto vile ed inqualificabile. E’ doveroso esprimere la vicinanza nei confronti dei due legali”. E’ quanto rimarca il deputato di Forza Italia Pietro Pittalis, che condanna senza mezzi termini l’attentato dinamitardo avvenuto nel centro storico del paese, con un ordigno fatto esplodere in via Lamarmora, proprio davanti al caseggiato dove vivono Claudio e Luciano Trubbas, due cugini entrambi avvocati.

Il parlamentare isolano sottolinea la massima solidarietà ai professionisti “entrambi stimati ed apprezzati rappresentanti del foro di Nuoro – aggiunge Pittalis – sempre attenti alle questioni riguardanti il territorio”. Il deputato manifesta inoltre la propria preoccupazione per il malessere sociale: “Si auspica l’immediato ed efficace intervento delle autorità e delle istituzioni preposte – conclude Pittalis – a garantire la legalità e l’incolumità personale dei professionisti che operano al servizio del settore giustizia”.