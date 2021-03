Cagliari, Scontro auto-moto a Pirri, centauro in ospedale

Una Ford Ecosport, effettuando una manovra in retromarcia, ha preso in pieno una Yamaha Tmax

Di: Redazione Sardegna Live

Scontro auto-moto, questo pomeriggio, in via Tricolore a Pirri. Una Ford Ecosport, effettuando una manovra in retromarcia, ha preso in pieno una Yamaha Tmax. Ad avere la peggio proprio il giovane che era in sella alla moto, un 22enne cagliaritano.

Dopo l’urto, la moto ha perso il controllo ed è finita su un muro e un cancello di un’abitazione, mentre il giovane centauro è finito rovinosamente a terra. Soccorso da un’ambulanza del 118, è stato trasportato al pronto soccorso del Brotzu in codice giallo. Sul posto anche la Polizia locale, che ha dovuto interdire momentaneamente il transito veicolare nel tratto di strada per poter consentire le operazioni di soccorso in sicurezza ed effettuare i rilievi di legge.