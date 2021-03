Cagliari. Scontro tra auto in una rotatoria, un ferito

Ad avere la peggio il passeggero di uno dei due veicoli

Di: Redazione Sardegna Live

Scontro tra due auto, questo pomeriggio, a Cagliari nella rotatoria situata tra via del Nastro Azzurro e via XXVIII Febbraio. A scontrarsi una Fiat Bravo condotta da un 75enne residente in città e un Land Rover al cui volante c’era un 74enne anch’esso cagliaritano.

Il passeggero della Fiat è rimasto lievemente ferito ed è stato soccorso da una equipe sanitaria del 118, che lo ha successivamente trasportato all'ospedale Brotzu con assegnato codice verde. Sul posto la Polizia Locale per i rilievi di legge.