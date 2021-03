Covid. Il tasso di positività in Italia sale ancora: 7,6%

Nell'ultimo bollettino si sono registrati 13.114 nuovi casi. Le vittime sono invece 246

Di: Redazione Sardegna Live

Sono 13.114 i nuovi casi di Coronavirus registrati in Italia nelle ultime 24 ore, per un totale dall'inizio dell'emergenza di 2.938.371. Le vittime sono invece 246, in aumento rispetto alle 192 di ieri, che portano il numero complessivo a 97.945.

Sono 170.633 i test (molecolari e antigenici) effettuati nelle ultime 24 ore in Italia, in calo rispetto ai 257.024 di ieri. Cresce ancora il tasso di positività, passando dal 6,8% di ieri al 7,6% odierno. Cresce anche la pressione ospedaliera. Sono 2.231 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, con un aumento di 58 unità rispetto a ieri, nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri, secondo il ministero della Salute, sono 171 (ieri erano 131). Nei reparti ordinari sono invece ricoverate 19.112 persone, 474 in più rispetto a ieri.

Ad oggi in Italia ci sono 424.333 attualmente positivi, 1.966 in più rispetto a ieri. Dall'inizio dell'emergenza sono complessivamente 2.416.093 i dimessi e i guariti, con un incremento nelle ultime 24 ore di 10.894.