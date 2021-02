Giovani senza mascherina a Carbonia e Senorbì, scattano le multe

Anche ieri diversi controlli dei Carabinieri per verificare il rispetto delle regole

Di: Redazione Sardegna Live

Ieri sera, verso le 19, a Senorbì, cinque pattuglie dei Carabinieri della compagnia di Dolianova e della locale stazione hanno fermato in via Carlo Sanna una trentina di giovani tra i 18 e 25 anni, sanzionandoli con una multa di 400 euro, per assembramenti e perché non indossavano la mascherina.

Anche a Carbonia un giovane è stato sanzionato perché non indossava la mascherina. Una volta fermatasi, la pattuglia dei Carabinieri lo ha invitato più volte ad avere un comportamento rispettoso ma il giovane si è rifiutato di mettere la mascherina ed è scattata inevitabilmente la multa.