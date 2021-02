Sassari. Ruba smartphones in centro Vodafone con una siringa: arrestato

L'episodio risale a qualche giorno fa. L'uomo è stato identificato grazie alle testimonianze e alle immagini degli impianti di videosorveglianza

Di: Redazione Sardegna Live

Questa mattina la sezione operativo del Nucleo Operativo Radiomobile della Compagnia dei Carabinieri di Sassari ha arrestato un sassarese classe ’85. L’uomo è l’autore di una rapina avvenuta qualche giorno fa al centro Vodafone nel centro commerciale “Le porte di Sassari”. Aveva portato via diversi smartphones (per un valore complessivo di circa 10mila euro) e per garantirsi la fuga aveva estratto una siringa, puntandola all’indirizzo delle guardie giurate che lo stavano inseguendo, riuscendo effettivamente nel suo intento. Gli smartphones erano stati poi abbandonati durante la fuga.

I Carabinieri sono riusciti a risalire al rapinatore grazie alle testimonianze e alle immagini degli impianti di videosorveglianza. Concluse le indagini, la Procura di Sassari ha quindi richiesto e ottenuto dal Gip l’arresto dell’uomo, che ora è stato trasferito in carcere. Dovrà rispondere del reato di rapina pluriaggravata dall’uso delle armi e dall’aver cagionato alla parte offesa un danno patrimoniale di rilevante gravità.