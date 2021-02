Selargius. Compra online Iphone ma non lo riceve

Un 46enne ha denunciato la truffa e i Carabinieri sono risaliti alla responsabile

Di: Redazione Sardegna Live

Aveva comprato online un Iphone 11 a 555 euro ma non l’ha mai ricevuto. La truffa è stata denunciata da un 46enne di Selargius ai carabinieri della propria città, che sono risaliti successivamente a una 29enne commessa di Garbagnate Milanese, denunciata per truffa aggravata.

La giovane aveva pubblicato su “subito.it” un annuncio di vendita dell’oggetto a un prezzo molto concorrenziale, suscitando facilmente l’interesse del truffato e forse di altre potenziali vittime del raggiro, in altre parti d’Italia. I carabinieri sono riusciti a identificare la donna, non nuova a simili imprese, andando a ricostruire su quale carta postale ricaricabile fossero confluiti i denari della truffa, e chi avesse in uso la carta.

“Concedere fiducia a degli sconosciuti navigatori del web, con atteggiamento fideistico e certamente ingenuo, significa oggi avere molte probabilità di doversi poi recare in una caserma per formalizzare una denuncia querela. I grandi affari online si risolvono spesso in delle truffe nelle quali è molto difficile poter recuperare il maltolto” sottolineano i Carabinieri.