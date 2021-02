Cagliari. Chiude il Liceo Artistico per alcuni casi Covid

Il sindaco Paolo Truzzu ha firmato in serata un’ordinanza

Di: Redazione Sardegna Live

Il sindaco di Cagliari Paolo Truzzu ha firmato in serata un’ordinanza con la quale ha disposto la chiusura temporanea e in via precauzionale del Liceo Artistico Statale “Foiso Fois”. “Il provvedimento si è reso necessario a seguito di alcuni casi Covid 19” si legge in una nota del Comune. In questi giorni si provvederà alla sanificazione dei locali e si attenderanno gli esiti delle indagini epidemiologiche.