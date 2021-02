La Maddalena. Camion dei rifiuti in fiamme, intervengono Vigili del Fuoco

Il mezzo era inutilizzato ed era in fase di smantellamento per rottamazione

Di: Redazione Sardegna Live

Una squadra dei Vigili del Fuoco di La Maddalena è intervenuta, questo pomeriggio, per un incendio di un autocompattatore che si occupa del ritiro dei rifiuti solidi urbani. Il mezzo era inutilizzato ed era in fase di smantellamento per rottamazione.

Durante i tagli delle lamiere ha preso fuoco il contenuto che era depositato all'interno. La squadra dei Vigili del Fuoco ha provveduto a mettere in sicurezza il sito e a bonificare con l'aiuto degli operatori della ditta stessa che con vari mezzi meccanici hanno rimosso i rifiuti. Sul posto è intervenuta anche la Polizia locale.