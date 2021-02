Variante inglese a Iglesias, il Comune chiarisce: "Nessun contatto"

Si tratta di una persona non residente a Iglesias e proveniente dal Nord Italia

Di: Stefano Soro

"Il caso di positività alla variante inglese del Covid-19 riguarda una persona non residente nel Comune di Iglesias e proveniente dal Nord Italia. La positività è stata riscontrata all'arrivo in Sardegna, ed in attesa dei successivi accertamenti l'individuo, che non presenta sintomatologia, è stato immediatamente isolato". Così il Comune di Iglesias, in una nota ufficiale, chiarisce la situazione.

Una volta avuta conferma della positività alla variante inglese, la tracciatura dei contatti ha permesso di appurare che non vi è stata nessuna interazione con i residenti nel Comune di Iglesias. “Stiamo costantement monitorando la situazione in collaborazione con la Sanità territoriale - ha spiegato il sindaco Mauro Usai - ed il fatto che la persona positiva non abbia avuto contatti con i residenti ad Iglesias ci permette di circoscrivere il rischio. Rinnovo l'invito alla massima attenzione, con l'adozione di comportamenti responsabili, con l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale e con il rispetto del distanziamento".