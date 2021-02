Cagliari. Incidente in via Is Mirrionis, donna investita sulle strisce

Di: Redazione Sardegna Live

Incidente, questa mattina, in via Is Mirrionis a Cagliari. Ad avere la peggio, ancora una volta, un pedone. Nello specifico una 32enne nigeriana residente in città che mentre stava attraversando le strisce è stata investita da una Opel Karl, al cui volante c’era un 80enne cagliaritano.

La donna è finita rovinosamente a terra ed è stata successivamente soccorsa dal personale del 118 e poi trasportata al pronto soccorso del Brotzu in codice giallo. Sul posto anche la Polizia Locale per i rilievi e per identificare la donna che, al momento dell’incidente, era sprovvista di documenti.