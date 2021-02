Andrea Cossu subirà intervento al polmone

L'ex calciatore e attuale dirigente del Cagliari Calcio è sempre ricoverato al Businco e i medici mantengono ancora riservata la prognosi

Di: Redazione Sardegna Live

Andrea Cossu sarà sottoposto nelle prossime ore a un intervento chirurgico al polmone sinistro con tecnica mini invasiva. L'ex calciatore e attuale dirigente del Cagliari Calcio è attualmente ricoverato nel reparto di Chirurgia Toracica dell'ospedale Businco e i medici mantengono ancora riservata la prognosi.

L'intervento chirurgico, da quanto si apprende, si è reso necessario per valutare i punti di sanguinamento nel polmone sinistro e servirà per posizionare, con intervento mini invasivo, un minuscolo tubo di drenaggio. Il sanguinamento è legato al forte trauma toracico subito da Cossu nell'incidente in cui la sua auto è finita fuori strada e lui è stato sbalzato all'esterno dell'abitacolo