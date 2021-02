Tortolì. Sospetto caso Covid, chiusi gli uffici comunali

E’ stato lo stesso Comune a informare i cittadini nel proprio sito istituzionale

Di: Redazione Sardegna Live

Uffici comunali chiusi, oggi e domani, a Tortolì per un sospetto caso Covid-19. E’ stato lo stesso Comune a informare i cittadini sul proprio sito istituzionale. Uffici chiusi temporaneamente e in via precauzionale per consentire la sanificazione dei locali e fare tutti gli accertamenti sanitari necessari.