Cagliari: scontro tra auto in via Milano, due feriti

I feriti sono stati trasportati al Brotzu e al Policlinico

Di: Redazione Sardegna Live

Due persone sono rimaste ferite in seguito a un incidente avvenuto questa sera in via Milano, a Cagliari. Una Lancia Y, guidata da un 22enne cagliaritano, nel percorrere piazza Cambosu, in direzione via Milano, arrivata all'incrocio regolato dallo stop, si è scontrata con una VW Tiguan, al cui volante c’era un 62enne cagliaritano, che percorreva via Milano in direzione viale Bonaria.

Ad avere la peggio la passeggera della Tiguan e il conducente della Lancia, trasportati entrambi in codice giallo in ospedale, rispettivamente al Brotzu e al Policlinico. Sul posto, oltre al 118, la Polizia locale per i rilievi del caso.