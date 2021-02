Alghero: cane gettato in cassonetto, caccia ai responsabili

L'animale, ancora vivo, salvato da una passante. Indaga la Polizia locale

Di: Redazione Sardegna Live

Un cagnetto ancora vivo in un cassonetto dei rifiuti lungo la strada che conduce al santuario di Valverde, ad Alghero. E’ quanto sarebbe avvenuto tra ieri notte e questo pomeriggio. Il povero animale, avvolto in un sacchetto, è stato scoperto da una donna che si è fermata per buttare i rifiuti prima di rientrare al lavoro. Ha sentito un flebile guaito, ha chiesto aiuto a dei passanti e ha allertato il comando della Polizia locale, che ora è sulle tracce degli autori di questo ignobile gesto.

Appena intervenuti, gli agenti si sono adoperati per assicurare al cane le cure sanitarie necessarie, anche se la sua salute sembrava compromessa e subito dopo hanno ascoltato alcune testimonianze e si sono attivati per tentare di individuare il responsabile. Inevitabile l'indignazione degli algheresi sui social.