Cagliari: moto investe pedone

L'incidente è avvenuto nella tarda mattinata nel quartiere Monte Mixi

Di: Redazione Sardegna Live

Incidente stradale in tarda mattinata nel quartiere Monte Mixi, a Cagliari. Una moto Garelli City, guidata da un 81enne di Quartu Sant’Elena, percorrendo via della Pineta in direzione via Scano e arrivata all'intersezione con via Zurita, ha investito un 62enne residente ad Assemini, che in quel momento attraversava la strada senza servirsi delle strisce pedonali.

Il pedone è stato soccorso da un'ambulanza del 118 e trasportato al pronto soccorso dell'ospedale Brotzu in codice giallo. Sul posto la Polizia Locale per i rilievi.