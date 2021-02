Alghero, auto finisce contro albero in pieno centro

Ferito in modo lieve il conducente, che è stato trasportato al pronto soccorso dal personale del 118

Di: Redazione Sardegna Live

Un incidente, per fortuna senza gravi conseguenze, si è verificato questo pomeriggio ad Alghero nella centralissima via Giovanni XXIII. Intorno alle 18 una Fiat Panda è finita contro un albero nell’aiuola spartitraffico, all’altezza del Parco Tarragona.

Sul posto è intervenuta una squadra dei Vigili del Fuoco di Alghero, che ha messo in sicurezza la zona. Ferito in modo lieve il conducente, che è stato trasportato al pronto soccorso dal personale del 118. Sul luogo dell’incidente è intervenuta anche la Polizia locale per eseguire i rilievi e gestire il traffico, rimasto bloccato per diversi minuti.