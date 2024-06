Farmacia Carlo Felice, a Sassari un presidio per la salute con servizi moderni e attenti alle esigenze della cittadinanza

Fondata nel 2018 dal Dottor Gianni Brigaglia e dalla Dott.ssa Marcella Sechi, la farmacia è diventata rapidamente un punto di riferimento per il territorio sassarese

Di: Redazione Sardegna Live

(Adnkronos). Sassari, 27 giugno 2024 Una moderna farmacia deve andare ben oltre la semplice erogazione di medicinali, offrendo una gamma completa di servizi per rispondere alle esigenze di salute della comunità. Questi servizi includono analisi del sangue, telemedicina, consulenza personalizzata, dermocosmesi e la possibilità di ordinare farmaci da remoto. “Il presente, e il futuro, delle farmacie risiede nella capacità di fornire servizi diagnostici e di monitoraggio della salute in modo rapido ed efficiente. Gli esami del sangue e gli elettrocardiogrammi in telemedicina sono sempre più apprezzati dalla comunità, così come i servizi di prenotazione dei medicinali, richiesti anche a livello nazionale”, spiegano il Dottor Gianni Brigaglia e la Dott.ssa Marcella Sechi, fondatori della Farmacia Carlo Felice a Sassari. Nata nel 2018, la farmacia ha dimostrato il suo ruolo cruciale come presidio territoriale durante la pandemia, ampliando i propri servizi per includere tecnologie moderne. La struttura di Sassari offre analisi del sangue per monitorare livelli di colesterolo e glicemia, oltre a elettrocardiogrammi eseguiti in telemedicina. Questi esami, rapidi e con referti visionati da specialisti a distanza, consentono una valutazione tempestiva della salute. “La nostra missione, sin dal principio, è stata quella di soddisfare le crescenti necessità del quartiere che ci ospita, portando la nostra esperienza pregressa in un contesto più autonomo e innovativo”, aggiungono Brigaglia e Sechi. Il team, composto da giovani farmacisti, è dedicato a rispondere ai bisogni delle persone, fornendo supporto in ambito farmaceutico, dermocosmetico e attraverso nuovi servizi. In pochi anni, la Farmacia Carlo Felice ha saputo adattarsi alle necessità della cittadinanza, integrando servizi tradizionali e innovativi. Questo equilibrio tra esperienza e progresso tecnologico rende la farmacia un punto di riferimento per Sassari e per i clienti digitali. Il lavoro portato avanti dal Dottor Brigaglia e dalla Dott.ssa Sechi rappresenta un eccellente esempio di come una farmacia può trasformarsi in un presidio per la salute integrato e all’avanguardia. Un altro aspetto fondamentale della Farmacia Carlo Felice è l'attenzione alla dermocosmesi, essenziale per il benessere della pelle. Per questo motivo, il prossimo 9 luglio, la farmacia ospiterà un evento speciale in collaborazione con Korff, prestigiosa azienda nota per i prodotti innovativi e di alta qualità dedicati alla cura della pelle. L’evento, aperto al pubblico e gratuito, rappresenta un’importante occasione per approfondire le conoscenze in materia di dermocosmesi e migliorare il benessere della pelle.