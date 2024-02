Animali domestici e giardino: idee e consigli nel 2024

Le nuove tecnologie sono sempre più attente all’ambiente, all’ecosostenibilità, al risparmio di energia nella produzione, e nella durabilità dei materiali

Di: Redazione

Le tendenze nell’ambito delle recinzioni per cani per il 2024 seguono la logica e le necessità di sempre, con qualche soluzione innovativa nono solo per quanto riguarda il design ma anche per la comodità, la sicurezza e la tranquillità dei proprietari di animali domestici.

Le nuove tecnologie sono sempre più attente all’ambiente, all’ecosostenibilità, al risparmio di energia nella produzione, e nella durabilità dei materiali, spesso riciclabili; questo non rende le recinzioni per cani meno durevoli o meno efficienti.

Pensate per resistere alle sfide delle intemperie come all’esuberanza del più scatenato dei cuccioli, per non preoccuparsi costantemente che gli amici a quattro zampe si allontanino mettendosi nei guai o procurando danni, forniscono uno spazio sicuro, aumentano la privacy e rappresentano un elemento di arredo che arricchisce anche esteticamente gli spazi aperti.

Più o meno economiche, sempre di facile installazione, le soluzioni disponibili nel 2024 risolvono ogni problema di recinzione: per la cura del giardino e dell’orto, della piscina e dell’area giochi, del parcheggio, nello specifico delle aree destinate ai cani.

Recinzioni per cani: per isolarli o per mantenerli protetti?

La recinzione non serve soltanto per evitare che il nostro amico peloso scappi dal suo spazio per far danni all’esterno, per tuffarsi in piscina, per spaventare i passanti, per sconfinare nella proprietà altrui.

Una recinzione lo protegge dall’ingresso di altri cani o altri animali, dall’entrare in contatto con piante potenzialmente velenose presenti nel giardino, dall’essere avvicinato da persone che potrebbero non conoscere sue particolari esigenze, e restrizioni ad esempio in campo alimentare, offrendogli ingenuamente qualcosa di dannoso per la sua salute.

Sebbene ogni cane abbia bisogno e diritto a passeggiate regolari all’esterno del solito ambiente, avere un cortile recintato dove lasciarlo correre, saltare e giocare lo aiuterà a esternare e consumare l'energia in eccesso tra una passeggiata e l'altra. Gli permetterà anche di espletare i suoi bisogni senza il vincolo degli orari obbligati delle passeggiate.

Recinzioni per cani in rete zincata e plastificata

Costano poco e richiedono poca manutenzione nel corso degli anni. Sono disponibili in varie altezze e colori, resistenti, facili da installare. Vengono sostenute da pali in acciaio.

Alcuni cani più intraprendenti potrebbero imparare ad arrampicarsi sulla recinzione o scavarvi al di sotto: se siamo in presenza di un artista della fuga, meglio scegliere la versione di pali terminanti con inclinazione a 45° e mettere del filo spinato all’apice della recinzione, prevedendo anche di installarla su un muretto interrato; questo per evitare scavalcamenti, e fughe, ma anche intrusioni da parte di altri animali.

Le recinzioni in rete di per sé non garantiscono la privacy. Se il cane tende ad abbaiare alle persone che passano, o se la recinzione serve anche a schermare qualcosa come la piscina o la zona relax del giardino, si può prendere in considerazione di aggiungere dei pannelli o dei rampicanti che ostacolino la vista.

Pannelli rigidi in rete elettrosaldata zincata e plastificata

In questo caso l’economicità incontra la robustezza. L’azienda Retissima Srl propone il Pannello Tijuana come soluzione ottimale nell’ambito delle recinzioni per cani. Si tratta di pannelli rigidi in acciaio zincato, con nervature orizzontali di rinforzo, sostenuti da piantane tubolari, disponibili in varie altezze e colori, oltre ai classici verde e grigio scuro.



I pannelli Tijuana possono essere montati su muretto o direttamente sul terreno.

Alla tipologia di Pannello Tijuana corrisponde il Cancello Tijuana, in una vasta gamma di misure e colori e abbinabile alle recinzioni.

Riassumendo: cosa considerare quando si scelgono le recinzioni per cani

Indispensabile tener conto di spazio, budget, stile, altezza necessaria e presenza di aperture, resistenza al tipo di cane e durabilità nel tempo, necessità di manutenzione.

Diversi materiali di recinzione richiedono diversi livelli di manutenzione. Una recinzione in legno dovrà essere ridipinta o una recinzione in ferro ridipinta. L’acciaio non avrà bisogno di manutenzione, facendoti risparmiare tempo e denaro.

Più la recinzione è resistente, più a lungo durerà. Pagare un po’ più di denaro all’inizio per materiali di alta qualità evita di dover riaffrontare la spesa e il disagio di una precoce sostituzione.

Se lo spazio esterno si estende su un’ampia superficie, a una recinzione globale della proprietà si possono aggiungere recinzioni parziali di determinate aree interne, nello stesso stile e stessi materiali, magari di altezze diverse e arricchite di cancelli, anche ad azionamento automatico.

Un progetto ben strutturato della recinzione, fatto a monte, può essere sviluppato per gradi, evolvendosi nel tempo, grazie alla consulenza di una ditta specializzata. Ed ecco che la recinzione per cani viene a far parte di un disegno globale che arricchisce veramente lo spazio esterno della propria casa.

Rivolgersi a un installatore esperto per un preventivo, ad un’azienda come Retissima, che nel 2024 è giunta al suo 34° anno di attività nel settore, è il modo migliore per assicurarsi di ottenere il miglior rapporto qualità-prezzo, con l’utilizzo di materiali Made in Italy all’avanguardia e l’assistenza necessaria in ogni fase: dal progetto alla consegna del lavoro finito.