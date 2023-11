Attivazione SPID: come avviene e quanto tempo può richiedere

È importante comprendere come attivare SPID in modo efficiente e quali sono i tempi necessari per il processo

Di: Redazione

L'identità digitale SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) è diventata un passaggio cruciale per accedere ai servizi online della Pubblica Amministrazione in Italia. Per questo motivo è importante comprendere come attivare SPID in modo efficiente e quali sono i tempi necessari per il processo.

Quando si analizzano le tempistiche di attivazione dello SPID è giusto fare una distinzione tra la procedura fai da te su Internet (in alcuni casi, come si legge su LetteraSenzaBusta.com, si può richiedere lo spid in 5 minuti) e quella presso un ufficio o un'attività aperta al pubblico autorizzata a fornire questo servizio, anche se in linea di massima il fattore che incide maggiormente è quasi sempre il metodo di autenticazione.

Cosa Serve per Richiedere SPID?

Prima di intraprendere il processo di attivazione di SPID, è fondamentale avere a disposizione alcuni documenti essenziali:

Un documento di identità valido (carta d’identità, patente o passaporto).

La tessera sanitaria o il codice fiscale.

Uno smartphone, che sarà utilizzato durante il processo di registrazione.

Con questi documenti a portata di mano, è possibile scegliere il metodo di riconoscimento più adatto per ottenere SPID.

Ottenere SPID online

Per chi desidera attivare lo SPID direttamente online, sono disponibili due opzioni:

Utilizzo della Firma Digitale o CNS (Carta Nazionale dei Servizi): questo metodo prevede un processo completamente online. Compilando e firmando digitalmente il contratto, è possibile ottenere le credenziali SPID in meno di dieci minuti. È importante possedere una Firma Digitale attiva o una CNS con certificato di autenticazione attivato. Riconoscimento Web: se non si dispone di Firma Digitale o CNS, è possibile optare per il riconoscimento via web. Questa procedura prevede una breve videochat con un operatore dedicato per l'identificazione. Oltre ai documenti, è necessario un computer con webcam e microfono.

Questi sono due metodi veloci e gratuiti per ottenere lo SPID direttamente online senza doversi recare in una sede fisica per l’identificazione.





Richiesta SPID di Persona

Un'altra opzione consiste nel completare la procedura di riconoscimento di persona. Dopo aver effettuato la richiesta online, si può recarsi presso un Tabaccaio del circuito Banca 5, un Sisal Point abilitato, o presso uno sportello CNA.

Inoltre, è disponibile l'opzione dei Riconoscimenti Premium presso agenzie UNAPPA o sportelli CAF ACAI, dove si può ricevere supporto e formazione sull'uso di SPID.

Un’altra soluzione è quella offerta da Poste Italiane, che prevede una prima identificazione online inserendo: nome, cognome, dati personali, numero della carta d’identità, e-mail e numero di telefono.

Dopo aver inserito tutti i dati, bisognerà prendere appuntamento all’ufficio postale più vicino e completare il processo di attivazione dello SPID di persona direttamente allo sportello.

L’identificazione allo sportello è semplice e veloce, basta semplicemente portare con sé la carta d’identità e pagare i 12 euro richiesti dal nuovo servizio di autenticazione SPID di Poste Italiane.





Quanto Tempo Serve per Attivare SPID?

Indipendentemente dal metodo scelto, il tempo necessario per attivare SPID è solitamente di massimo 48 ore dal completamento della procedura di identificazione e registrazione. Questo intervallo è necessario per verificare la correttezza dei dati e dei documenti forniti.

Una volta attivato SPID, si riceverà una mail di conferma con invito a scaricare l'app per abilitare il livello di Sicurezza 2, essenziale per sfruttare a pieno le potenzialità dell'Identità Digitale.

L'attivazione di SPID in Italia è un processo che può variare in termini di tempo e modalità, a seconda del metodo di riconoscimento scelto. Con le opzioni di riconoscimento gratuite e a pagamento, è possibile scegliere la soluzione più adatta alle proprie esigenze.

La procedura, pur richiedendo un certo livello di documentazione e identificazione, è stata semplificata per agevolare l'accesso ai servizi online della Pubblica Amministrazione, rendendo SPID uno strumento indispensabile per i cittadini italiani nell'era digitale.