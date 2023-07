I vantaggi dell'utilizzo dei transpallet elevatori nel settore industriale

Si tratta di dispositivi che ottimizzano le varie manovre riducendo drasticamente i tempi di movimentazione e anche gli sforzi fisici degli operatori

I transpallet elevatori sono mezzi pensati per la movimentazione delle merci sistemate sui pallet (carico, scarico e sistemazione delle merci sulle scaffalature); si tratta di dispositivi che ottimizzano le varie manovre riducendo drasticamente i tempi di movimentazione e anche gli sforzi fisici degli operatori.

I transpallet elevatori per movimentazioni industriali sono ormai degli ausili di cui è impensabile fare a meno in realtà imprenditoriali di medie e grandi dimensioni; in particolare tratteremo dei modelli elettrici, una delle più interessanti novità nell’ambito della logistica di magazzino. Vediamo quindi quali sono i principali vantaggi del loro utilizzo.

Transpallet elevatori elettrici: efficienza ai massimi livelli

Si tratta di mezzi dotati di un motore elettrico alimentato da una batteria; il loro utilizzo è fondamentale in ambito industriale perché grazie a essi lo spostamento dei carichi è rapido ed efficiente e lo sforzo degli operatori è ridotto ai minimi termini. Ricorrere a questo strumento aumenta la produttività aziendale perché si ha una notevole riduzione dei tempi di carico, scarico e stoccaggio delle merci.

Notevole capacità di sollevamento e facilità nell’uso

La capacità di sollevamento dei transpallet elettrici è notevolissima, tipicamente varia dai 1.300 ai 2.500 kg; ciò li rende idonei a operazioni di movimentazione di carichi estremamente pesanti all’interno dei magazzini.

Altro vantaggio notevole è che, nonostante si tratti di mezzi sofisticati, il loro utilizzo è relativamente semplice; sarà infatti sufficiente un rapido corso di addestramento per imparare a manovrare nel migliore dei modi il mezzo. Si deve poi tenere conto che la manovrabilità è molto comoda ed è possibile muoversi con molta facilità anche in spazi piuttosto ristretti e compiere manovre precise attorno a eventuali ostacoli; ciò rende questi mezzi idonei a operare in ambienti di lavoro anche affollati e/o che presentano corridoi stretti.

Transpallet elettrici: modelli diversi per esigenze diverse

Un interessante vantaggio è che sono disponibili vari modelli in diverse configurazioni; ciò fa sì che ogni azienda possa scegliere il mezzo più indicato a seconda di specifiche esigenze; non tutte le aziende infatti sono uguali, sia per quanto riguarda le esigenze di movimentazione delle merci, sia per quanto concerne la tipologia delle merci stesse che possono essere più o meno ingombranti o pesanti. Così come possono essere diverse le esigenze di stoccaggio e di disposizione delle scaffalature.

Riduzione dell’impatto ambientale e dell’inquinamento acustico

Un vantaggio decisamente non trascurabile dei transpallet elettrici è che non rilasciano emissioni nocive; il loro impatto ambientale è quindi nullo senza contare il beneficio per la salute degli operatori; i magazzini quindi diventano aree di lavoro decisamente più salubri. Peraltro viene meno anche la necessità di appositi sistemi di ventilazione per la dispersione dei fumi di scarico. Per quanto riguarda il riciclo delle batterie a fine vita, inoltre, quelle a piombo-acido sono perlopiù costituite da piombo che è un metallo riciclabile, mentre quelle agli ioni di litio sono particolarmente efficienti dal punto di vista energetico e hanno una durata decisamente superiore rispetto a quelle al piombo-acido.

Oltre alla riduzione dell’impatto sull’ambiente, si deve considerare che i transpallet elettrici sono molto silenziosi e il loro impatto acustico è decisamente ridotto rispetto ai modelli con motori alimentati da carburanti. Ciò risulta importante per la sicurezza (in assenza di rumore o comunque in caso di rumori ridotti, si possono sentire eventuali allarmi acustici), per le comunicazioni fra il personale e anche per la salute dei vari operatori (rumori forti protratti per lungo tempo sono fastidiosi, distrattivi e possono essere causa di stress e mal di testa).

La sicurezza

Altro fattore da considerare è l’elevato standard di sicurezza garantito da questi mezzi; i transpallet elettrici, infatti, sono progettati in modo tale da garantire la massima sicurezza degli addetti alla movimentazione delle merci e anche quella del carico. Alcuni modelli, inoltre, sono dotati di sistemi di alert acustici atti a prevenire incidenti o collisioni.

Peraltro, i mezzi più moderni sono dotati di sistemi di frenata rigenerativa; in altri termini, quando l’operatore toglie il piede dall’acceleratore il carrello si ferma immediatamente. Inoltre i modelli attuali sono anche particolarmente stabili.

Minori necessità di manutenzione

I modelli elettrici sono inizialmente costosi, ma l’investimento, nel medio-lungo termine, risulterà decisamente vantaggioso perché gli interventi di manutenzione sono decisamente ridotti.