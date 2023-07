STL approfondisce la partnership con Windstream per consentire la connettività veloce in fibra negli Stati Uniti

Windstream Wholesale, leader nella tecnologia ottica per soluzioni avanzate veloci e flessibili, ha in corso diversi progetti di costruzione di fibre ottiche

Di: Adnkronos

COLUMBIA, S.C. e LONDRA e MILANO, 13 luglio 2023 /PRNewswire/ -- STL (NSE: STLTECH),azienda leader nelle soluzioni ottiche e digitali, ha annunciato oggi la sua partnership con Windstream, società privata di comunicazioni e software, per supportare i suoi progetti di espansione su larga scala della fibra.

Windstream Wholesale, leader nella tecnologia ottica per soluzioni avanzate veloci e flessibili, ha in corso diversi progetti di costruzione di fibre ottiche, tra cui l'estensione della rotta esistente di Tulsa, OK, da Little Rock, AR, a Memphis, TN; una nuova costruzione di fibre ottiche da Raleigh, NC, a Jacksonville, FL; e un altro progetto da New York City a Montreal. Inoltre, Windstream, attraverso la sua attività Kinetic, sta portando la migliore esperienza internet a un numero sempre maggiore di case, aziende e partner carrier in tutta l'America. Kinetic by Windstream sta investendo 2 miliardi di dollari per espandere drasticamente il servizio Internet gigabit nei suoi 18 stati.

La collaborazione è iniziata nel febbraio 2021, quando l'STL ha iniziato a fornire soluzioni di rete ottica a Windstream. Partendo da queste basi, STL ha ampliato la propria offerta con progetti ottici avanzati, come i nastri Intelligently Bonded ad alto numero di fibre e i nastri piatti, oltre ai cavi ottici a tubo sciolto. Questi prodotti sono progettati per garantire un'implementazione più rapida, una longevità di rete superiore e un'elevata scalabilità, allineandosi perfettamente ai requisiti di Windstream Wholesale per le reti ottiche metropolitane e a lungo raggio, che attualmente forniscono ai propri clienti servizi a onde fino a 400 G e in futuro supporteranno trasmissioni a 800 G.

"Per noi è una priorità assoluta offrire la migliore portata ed esperienza ai nostri clienti, compresi i più grandi hyperscaler del mondo", ha dichiarato Buddy Bayer, Presidente di Windstream Wholesale and Enterprise. "E vogliamo farlo in fretta. Windstream ha un livello di tecnologia e di ingegneria molto alto e siamo certi che STL, con quasi 30 anni di esperienza nel settore ottico e una presenza globale, sarà in grado di sostenere le nostre ambizioni di connettività. È un vantaggio che entrambe le aziende siano ugualmente impegnate nella banda larga rurale".

"STL e Windstream sono estremamente ben posizionate per sfruttare le future opportunità di mercato, come il Broadband Equity, Access, and Deployment (BEAD) Program da 42 miliardi di dollari", ha dichiarato Jeff Small, Presidente di Kinetic by Windstream. "Kinetic si impegna a portare il servizio Internet più veloce e affidabile ai residenti delle comunità meno collegate, utilizzando i migliori materiali da costruzione prodotti qui in America".

Il programma BEAD e altri progetti infrastrutturali federali statunitensi prevedono requisiti di produzione nazionale per cavi in fibra ottica e altre apparecchiature. STL ha creato un impianto di produzione all'avanguardia, certificato Industry 4.0, nella Carolina del Sud, che le consentirà di produrre soluzioni ottiche "Made in America" per Windstream e altri fornitori di servizi. STL si impegna a produrre materiali conformi con tempi di consegna inferiori alla media del mercato grazie a questo sforzo di onshoring e alla flessibilità della sua catena di fornitura globale.

Esprimendo il suo entusiasmo per la partnership,Paul Atkinson, CEO della divisione Optical Networking di STL, ha dichiarato: "Pensiamo prima di tutto ai nostri clienti. Il nostro obiettivo è quello di collaborare e co-sviluppare soluzioni ottiche avanzate e sostenibili con i nostri clienti chiave, in modo che possano contribuire alle ambizioni americane in materia di banda larga. Sono molto entusiasta di lavorare sempre più a stretto contatto con Windstream e di creare collettivamente valore per le comunità e le imprese negli Stati Uniti".

Informazioni su STL

STL, guidata dal suo obiettivo di "Trasformare miliardi di vite connettendo il mondo", progetta e produce soluzioni ottiche e digitali avanzate in 4 continenti con clienti in oltre 100 paesi. Gli operatori di telecomunicazioni, le società di cloud, le reti cittadine e le grandi imprese riconoscono e si affidano a STL per le capacità avanzate di connettività ottica, servizi globali e soluzioni digitali e tecnologiche per costruire reti digitali ubiquitarie e pronte per il futuro. Sostenendo la produzione sostenibile, l'azienda si è impegnata a raggiungere le emissioni nette zero entro il 2030. Con talenti di oltre 30 nazionalità, STL ha ottenuto numerosi riconoscimenti come "Great Place to Work" ed è stata votata come "Best Organization for Women" Per saperne di più, contattateci, stl.tech | Twitter | LinkedIn| YouTube

Informazioni su Windstream

Windstream Holdings è una società privata di comunicazioni e software. Windstream Wholesale è un leader innovativo nella tecnologia ottica che crea partnership profonde con carrier, fornitori di contenuti e media e agenzie governative federali per fornire soluzioni di trasporto e wave personalizzate, veloci e flessibili. Ulteriori informazioni sono disponibili su windstream.com o windstreamwholesale.com. Seguiteci su Twitter (@Windstream).

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/876464/Sterlite_Technologies_STL_New_Logo.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/it/comunicati-stampa/stl-approfondisce-la-partnership-con-windstream-per-consentire-la-connettivita-veloce-in-fibra-negli-stati-uniti-301876611.html