Come viaggiare low cost? 10 consigli utili per viaggi economici

Ma è possibile viaggiare in modo economico e low cost ? Assolutamente si

Di: Adnkronos

(Adnkronos) - Milano, 25/05/2023 - Si avvicinano le vacanze estive e torna la voglia di viaggiare con le solite mete turistiche già prese d'assalto alla ricerca di offerte e veri e propri affari. La crescente inflazione infatti obbliga chiunque a fare i conti nelle tasche e a capire quanto si potrà investire quest'estate per prendersi un po' di sano e meritato relax.

Proprio per questo, in molti sono alla ricerca di viaggi low cost che permettano di potersi divertire, di vedere cose nuove, di mangiare piatti inconsueti ma anche di rientrare in un certo budget da considerarsi purtroppo limitato.

Ma viaggiare in modo economico e low cost è possibile? Assolutamente si. È sufficiente pianificare il proprio viaggio in modo preciso e oculato, evitando sprechi inutili di denaro e seguendo alcuni, semplici consigli. Eccoli tutti!

Partiamo con un consiglio molto semplice e intuitivo, ma che non viene sfruttato da tutti i viaggiatori: utilizza gli sconti e le offerte per viaggiare che trovi online. Può sembrare scontato, ma non lo è affatto. Nel web, come ben saprai, puoi trovare tutto ciò di cui hai bisogno. E perché non utilizzarlo per risparmiare sul proprio viaggio?

da poter utilizzare per risparmiare su voli, hotel, noleggi auto, assicurazioni, trasporti, tour, musei, parcheggi e chi più ne ha più ne metta. Insomma, una miniera d’oro per tutti i viaggiatori.

Il secondo consiglio, forse quello più scontato, è di essere flessibili sulla meta. Se avete in mente un solo posto preferito sarete obbligati a scegliere quelle che sono le opzioni a vostra disposizione, se invece siete di mentalità aperta e vi interessa solo andare a visitare un nuovo paese potrete giovare di grandissime offerte. Le compagne aeree infatti a rotazione offrono voli economici per mete predestinate e optando per una di queste vi potreste trovare a fare un viaggio alla metà del costo rispetto a uno dove sarete voi a scegliere la destinazione preventivamente.

Altro problema che porta i biglietti degli aerei a lievitare è l'esigenza di determinate date e orari. In molti infatti scelgono il weekend per allungare la loro vacanza e giovare di giorni in più di trasferta. Se però prendete quello che capita e scegliete senza nessun obbligo preciso riuscirete a trovare dei viaggi vantaggiosi con la possibilità di ritrovarvi anche in mete straordinarie a prezzi più vantaggiosi. Se per esempio non patite molto l'aereo con gli scali e voli più lunghi potrete sicuramente risparmiare e non poco. L'importante alla fine è sicuramente viaggiare e non partire o tornare in un dato momento della giornata o della settimana.

Molti quando partono in viaggio si portano con loro tantissime cose, molte anche non necessarie. Viaggiare leggeri non è solo più comodo, ma è anche decisamente più economico. Infatti viaggiare con solo il bagaglio a meno ha moltissimi vantaggi. Tanto per incominciare quando arriviamo a destinazione e quando torniamo a casa non dobbiamo aspettare l'arrivo dei bagagli. In secondo luogo non pagheremo la tariffa del trasporto del bagaglio a bordo come fa chi invece si porta magari due o tre valige. Attenzione però perché ogni compagnia aerea ha le sue specifiche sui bagagli, quindi fate attenzione sul sito della compagnia aerea che scegliete alle dimensioni massime dai bagagli da poter portare a bordo. Altro consiglio in merito a questo è informarsi su cosa vi mette a disposizione l'hotel dove alloggerete per evitare di portarvi eventuali oggetti voluminosi e a volte inutili come accappatoio o asciugamani.

Altro motivo di spese futili sono i servizi accessori sugli aerei. Non parliamo solo di snack e bibite vendute carissime a bordo ma anche di imbarco prioritario, posti particolari o servizi particolari che a volte si possono evitare per risparmiare delle belle cifre. Anche in questo senso dovrete avere un po' di elasticità e magari accontentarvi di una business class rispetto a una costosissima prima. Alla fine il vostro interesse è arrivare nella meta desiderata e non di fare un volo pieno di agevolazioni che francamente possono essere davvero utili ma se si vuole risparmiare risultano del tutto accessorie.

Se siete alla ricerca di prezzi convenienti potrete valutare anche opportunità convenienti alternative negli spostamenti. Certo in molti sono alla ricerca sempre di viaggi lontani dall'Italia, per scoprire posti nuovi, ma ci sono anche molti pullman organizzati che permettono di raggiungere mete a prezzi decisamente inferiori anche se con viaggi che potrebbero essere più lunghi e scomodi. Senza dimenticare i treni che molto spesso permettono di viaggiare rapidamente e di arrivare in posti anche non così vicini al nostro paese.

Sicuramente viaggiare in Italia è più economico che andare all'estero, soprattutto per lo spostamento che si compie. Il nostro paese è pieno di meraviglie e sicuramente molte di queste, magari anche vicino a voi, non le avete viste. E siccome la cosa bella di un viaggio è passare del tempo con le persone che amate perché non valutate di fare una vacanza in un bel posto del nostro paese. Roma, Firenze, Milano, Venezia e ancora il Salento, la Calabria, la Sardegna, la Sicilia e tantissimi altri splendidi posti vi aspettano. Ovviamente risparmierete soprattutto sul viaggio e a questa specifica dovrete abbinare anche intelligenza nello scegliere la struttura dove alloggiare.

A chi non piace andare in hotel di lusso? Ovviamente tutti amano le comodità, ma cercando con grande attenzione si trovano anche bed & breakfast che non hanno nulla da invidiare a un albergo stellato e che ci permettono di risparmiare non pochi soldi. Sono diversi i posti a conduzione familiare dove si può tranquillamente dormire in una stanza di una casa con la propria privacy e pagando veramente poco. Bisogna solo stare attenti nella valutazione e per fare questo aiutatevi con le recensioni. Queste vi potranno spiegare i servizi e come le persone che vi hanno preceduto si sono trovate nella struttura.

Questo è un consiglio soprattutto per chi viaggia molto. Accumulare miglia può portare a degli sconti che non tutticonoscono. Recatevi in un'agenzia e fatevi spiegare il meccanismo, perché ogni tot miglia di volo avrete a disposizione un risparmio non di poco conto. A volte infatti si generano degli sconti che ci permettono di partire in maniera totalmente gratuita.

Se il vostro desiderio è viaggiare e risparmiare sicuramente il consiglio migliore che vi si può dare è quello di viaggiare con le offerte last minute. Molto spesso c'è gente che poco prima di partire è costretta, per vari motivi, a disdire un volo. A quel punto si generano dei posti per mete casuali che si possono prendere, a poco dalla partenza, a prezzi davvero assurdi. Perché non approfittarne?