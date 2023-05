Francesco Veneruso: “In gastronomia cuciniamo ogni giorno le migliori carni IGP e verdure a km zero”

Il Macellaio Gourmet Veneruso è un’attività a conduzione familiare, guidata da Francesco Veneruso e dalla moglie Mariagrazia

Di: Adnkronos

(Adnkronos) - Il Macellaio Gourmet Veneruso propone piatti di carne e verdura di stagione oltre a preparati pronti a cuocere, sia per privati che per aziende come servizio mensa. Un format imprenditoriale originale e vincente nel cuore di Ercolano.

Ercolano (Na), 25 maggio 2023.Negli ultimi anni sono molto cambiate le abitudini di vita delle persone. Per gli impegni di lavoro e di famiglia c’è sempre meno tempo per stare ai fornelli in cucina o per eseguire tutti i processi di preparazione necessari prima di cuocere prodotti freschi, come ad esempio le carni. La possibilità di avere piatti pronti è indubbiamente una richiesta in crescita e diventa ancora più vantaggiosa e di qualità se la materia prima proviene direttamente dalla macelleria. È la proposta che offre Il Macellaio Gourmet Veneruso a Ercolano, nel cuore della Campania. Piatti pronti e una linea di preparati di eccellenza da portare in tavola.

«Utilizziamo solo ingredienti freschi e di qualità - conferma Francesco Veneruso, macellaio gourmet -. Le carni e i salumi sono gli stessi che proponiamo nel banco della macelleria. Siamo la quarta generazione di macellai e abbiamo voluto ampliare le nostre competenze anche al mondo della gastronomia più in generale. Cuciniamo solo le migliori carni IGP del consorzio appenninico, soprattutto carne chianina e marchigiana, oltre a specialità territoriali come il suino nero ardesia casertano e il maialino nero calabro. Insieme a tante verdure di stagione a km zero: andiamo alla ricerca attenta del prodotto di qualità e innovativo. Nel banco gastronomia si possono trovare ogni giorno le ribs (costine americane), il pulled pork e 2/3 tipi di secondi di carne, dalle classiche polpette al sugo allo spezzatino di chianina con asparagi o funghi porcini. Proponiamo anche una linea di preparati pronti a cuocere, dagli straccetti di pollo, di maiale, di chianina e di marchigiana ad eccellenze con pasta sfoglia. Lunghe cotture pronte in pochi minuti».

Qualità e innovazione, genuinità e tanta cura. Dalla macelleria alla gastronomia le migliori carni IGP diventano protagoniste di sapori veri e garanzia di qualità unica. Oltre alle ricette della tradizione basata sulla cultura dei tagli di carne, Il Macellaio Gourmet Veneruso crea anche piatti nuovi con accostamenti particolari per appagare il palato di tutta la famiglia. «Ricette del passato sono rivisitate in golose pietanze gourmet e variano ogni settimana - spiega Francesco Veneruso -. Primi piatti, secondi e antipasti da portar via o da consumare direttamente sul posto che sono il risultato di grande conoscenza della materia prima, cura nella scelta di ogni ingrediente e creatività. Con il vantaggio ulteriore di essere realizzati dal tuo macellaio di fiducia».

Il Macellaio Gourmet Veneruso è un’attività a conduzione familiare, guidata da Francesco Veneruso e dalla moglie Mariagrazia insieme con altri quattro collaboratori. Una filiera produttiva controllata, dal campo alla tavola. Oltre ai privati, il Macellaio Gourmet Veneruso offre quotidianamente servizio mensa a due aziende di Portici, con la consegna eseguita personalmente dal suo staff.