Sulla tavola di uno sportivo non può mancare il Salmone Norvegese

Un alimento insostituibile e versatile per un’alimentazione equilibrata

Di: Adnkronos

Milano, 27 aprile 2023 – Nella vita di uno sportivo - ma anche per chi desidera mantenere una buona qualità di vita e benessere - l’alimentazione ricopre da sempre un ruolo fondamentale. A pochi giorni dal via della 106esima edizione del Giro d’Italia, l’amata corsa a tappe che ogni anno attraversa il nostro Paese, è importante evidenziare quanto sia essenziale associare una dieta sana ed equilibrata ai cicli di allenamenti, sia per chi pratica sport a livello agonistico sia per chi è uno sportivo amatoriale.

Ma quanto davvero influisce l’alimentazione sulla prestazione di uno sportivo? Per i ciclisti – come per i nuotatori, i corridori e gli atleti in generale – è importante tanto quanto l’allenamento, sia in fase di preparazione di una corsa sia durante la gara stessa. Una dieta corretta e bilanciata è infatti la base essenziale sulla quale fondare la propria preparazione sportiva, e un alimento che non può mancare nell’alimentazione di uno sportivo è sicuramente il salmone norvegese.

Un vero e proprio alleato per gli sportivi, perché ricco di proteine, grassi, sali minerali e vitamine.

L’apporto nutritivo del salmone norvegese è perfettamente in linea con le esigenze di un’alimentazione sana ed equilibrata: povero in grassi saturi, ma ricco di acidi grassi polinsaturi Omega-3 che sono dotati di una nutrita serie di effetti benefici sull’organismo. Contiene inoltre proteine nobili, notevoli quantità di vitamine A,D, B12 e sali minerali, che favoriscono il reintegro delle energie e dei liquidi persi durante l'attività fisica.

Inoltre, il salmone norvegese, oltre ad essere buono e sano, è estremamente versatile: facile da cucinare può essere gustato al vapore, al forno, grigliato, crudo o marinato. Da quello affumicato ai tranci di salmone fresco, ha una carne morbida ma compatta ed è il protagonista di tante e diverse ricette per un primo piatto o un secondo, ma anche per una colazione salata o uno spuntino. È davvero perfetto in ogni ricetta!

Grazie ai suoi valori nutrizionali e alle proprietà benefiche, il salmone norvegese rappresenta una vera fonte di nutrienti indispensabili, confermandosi un alimento insostituibile per il benessere a tavola per tutti coloro che praticano sport, proprio come i ciclisti, ma anche per chi vuole seguire un’alimentazione sana e corretta.

Scopriamo qui la ricetta della Pasta integrale con salmone norvegese e verdure, sana e leggera, ideale per la dieta del vero sportivo.

PASTA INTEGRALE CON SALMONE NORVEGESE E VERDURE

Ingredienti per 4 persone

• 400g di filetto di salmone norvegese

• 4 porzioni di pasta integrale

• 1 cipolla rossa

• 1 spicchio d’aglio

• Mezza zucchina

• 2 carote

• 1 peperone rosso

• 0.5dl di olio d'oliva

• Succo di 1 limone

• 2 cucchiai di prezzemolo

• sale e pepe

Procedimento

• Cuocere la pasta in base alle indicazioni sulla confezione.

• Tagliare il salmone a cubetti.

• Tritare finemente l’aglio, tagliare la cipolla a fettine, tagliare le zucchine, carote e peperone rosso a julienne.

• Soffriggere le verdure in padella con un filo d’olio per qualche minuto, aggiungere il salmone e continuare a cuocere per un paio di minuti finché il salmone risulterà cotto all’esterno e ancora leggermente crudo all’interno.

• Scolare la pasta e trasferirla nella padella con le verdure e il salmone, amalgamare il tutto e condire con sale, pepe e un po’ di succo di limone.

• Guarnire col prezzemolo fresco e servire.

Questa e molte altre ricette sono disponibili sul sito: pescenorvegese.it/

Contatti per la stampa

Omnicom PR Group

Via Leto Pomponio, 3/5 - 20146 Milano

Sonia Silvani: +39 348 4848208

Valentina Rizzotti: +39 338 5713982

Sante Di Giannantonio +39 3313394109