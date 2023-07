Valeria Marini. “I miei valori sono sardi: lealtà, sincerità, generosità e testardaggine”

Nell’intervista la showgirl ha parlato della sua infanzia e della sua Sardegna

Di: Ilaria Cardia

Valeria Marini non dimentica le sue origini. Nativa di Roma da padre di Vignanello, (provincia di Viterbo), in seguito alla separazione dei genitori (Mario Marini e Gianna Orrù) si trasferì a Cagliari, la città di origine della madre. E proprio nel capoluogo sardo la showgirl ha costruito i suoi ricordi d’infanzia riportati nell’intervista rilasciata al Corriere della Sera. “Ho tanti ricordi belli nella tenuta dei nonni materni, era un parco giochi, con conigli e galline e tanti cuginetti con cui giocare”.

Inoltre, parla dell'appartenenza e il suo rapporto con le origini isolane “Nei valori che mi ha insegnato mamma: lealtà, sincerità, generosità. E testardaggine: volere è potere”. Una mamma sopranominata da lei stessa “Wonder”, che significa “meraviglia” in italiano.

Valeria Marini, oggi 56enne, nel corso del tempo ha parlato spesso dell’Isola. Recente il caso di una gaffe avvenuta nello studio di Alberto Matano durante la trasmissione pomeridiana “La vita in diretta” su Rai1. In puntata si discuteva sul tema della longevità coordinato dal conduttore con diversi ospiti. La showgirlintervenne su tutti dicendo: “I sardi sono una razza da studiare”; dopo l’imbarazzo dei primi minuti, recuperò specificando “Volevo dire che la Sardegna è una regione da studiare per la sua longevità e infatti la genetica sarda la stanno studiando, anche in America”.

LA CARRIERA - Nel corso dell’intervista ha parlato dei suoi esordi negli anni ’90. Dal Bagaglino al Sanremo ’97 con Mike Bongiorno e Chiambretti; poi l’indimenticabile Domenica In con Pippo Baudo: “Pippo era ed è l’enciclopedia della tv, un monumento. Preparavo le domande per le interviste e lui me le cambiava tutte, però non me la prendevo. Lui, Mike, Chiambretti, Alberto Sordi, i grandi con cui ho lavorato, erano tutti dei Gemelli, curioso no?”.

GLI AMORI – Non è mancato una parantesi sulle relazioni. Valeria Marini ha ripercorso le sue storie d’amore con i personaggi più famosi come Jovanotti, conosciuto in Sardegna: “L’ho conosciuto in un locale di Porto Rotondo, io ragazza immagine, lui dj, eravamo giovanissimi. Meraviglioso, solare, giocoso. Mi ha insegnato a guardare le stelle in cielo nella notte di San Lorenzo. Durò un anno”. Poi la lunga storia con Vittorio Cecchi Gori (in cui si è autodefinita una “crocerossina” all’interno della relazione) e Signorini, di cui racconta: “Amore a prima vista, ma ci sono tanti tipi di amore. Gli voglio un gran bene, mi è stato accanto nei momenti duri, come io con lui”. La stessa, attualmente single, ha ammesso di non aver smesso di sognare: “L’amore, la felicità, il sorriso, le cose più belle”. I rimpianti? “Non ne ho. Preferisco valutare bene gli errori per prendermi le mie rivincite”.