Equinozio e luna nuova in Ariete

"Ciò che stiamo vivendo in questi giorni è un grande inizio"

Di: Ilaria Del Curto

C’è bisogno di molta energia e forza per nascere. I feti lo sanno bene, devono spingere ed essere attori attivi nel processo del parto. Allo stesso modo, un seme deve rompersi per permettere al germoglio di spuntare dalla terra e il fiore cadere, perché si manifesti il frutto.

Ciò che stiamo vivendo in questi giorni è un grande inizio e quello che si pianta ora, è un seme che contiene tutto il potenziale del nuovo anno astrologico che è iniziato ieri, nel giorno dell’equinozio, con l’ingresso del Sole nel segno dell’Ariete.

Come se fosse poco, oggi si unisce la Luna in un novilunio nel grado 0 dell’Ariete, il grado che segna il principio di un nuovo, grande ciclo. Questa Luna è come un uovo che si schiude sotto la salda determinazione di liberarci, espanderci e rinascere all’interno di una nuova sfida, un’avventura che ci spinge fuori dalla zona di confort per conquistare nuovi territori.

Chi sei e cosa vuoi ottenere? Qual è la visione che ti guida durante questo anno? Sei disposta a correre il rischio di rendere realtà i tuoi sogni?

Questa Luna è una preview della prossima Luna nuova nell’Ariete del 20 di aprile, luna che apre la stagione delle eclissi e che sarà accompagnata da Giove nell’Ariete, congiunto al nodo nord nel Toro, posizione che ora occupa Venere, che è seduta sul suo trono. Tutto indica che ciò che intraprendiamo ora, sarà espansivo e destinato a generare un gran potenziale di abbondanza, dato che, oltretutto è appoggiato da Saturno che, dai Pesci, da struttura e forma al sogno, alla visione che Giove e Nettuno hanno concepito nel 2022 quando si sono uniti nella loro dimora.

La rete di sinapsi che la nostra Coscienza sta tessendo ci sta portando magicamente sul sentiero che la nostra anima ha scelto di percorrere prima di incarnare in questo corpo. È il grande appuntamento organizzato nel piano divino a cui ci siamo preparati per tutta la vita, e che ora, finalmente, prende forma sulla Terra.

Godiamoci il viaggio e l’esperienza, mentre ci lanciamo oltre le Colonne d’Ercole, con fiducia, sapendo che siamo guidate e sostenute in ogni passo.