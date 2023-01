Luna piena nel leone: Il Cammino sei TU

Questa Luna piena ti chiede di brillare, di creare, di giocare, di non prenderti troppo sul serio

Di: Ilaria Del Curto

Ci sono momenti nella vita in cui è imperativo liberarsi da strutture e rigidità interiori che non permettono alla nostra unicità di manifestarsi in tutta la sua forza e bellezza. La prossima Luna piena, che si perfezionerà il 5 febbraio, nel 16º grado del segno del Leone, è la sveglia cosmica che ti avvisa che quel momento è arrivato!

Urano, il reggente del segno dell’Acquario, dove si trova ora il Sole, è il protagonista di questo cielo che ti sfida a incarnare una nuova versione di te stess@, molto più in linea e coerente con chi veramente sei. Toglierti la maschera e mostrarti nella tua autenticità è un rischio, certo, perché suppone il pericolo di essere rifiutat@, ma è un passo necessario per abbracciare la tua verità ed essere felice.

Questa Luna piena ti chiede di brillare, di creare, di giocare, di non prenderti troppo sul serio, di riconoscere i tuoi talenti e di mettere la tua energia creativa al servizio di un progetto nuovo, di un’azione che apre un nuovo cammino. Tu Sei quel Cammino. È una Luna che porta sorprese e rivelazioni e che chiude un ciclo di sei mesi, apertosi con la luna nuova nel Leone del 28 di luglio del 2022.

L’impulso ad agire è forte ed intensa l’energia elettrica uraniana che può sovraccaricare il sistema nervoso del tuo corpo. Respirare, meditare, stare a contatto con la natura, non solo ti aiuterà a scaricarla, ma ti permetterà di riordinare la mente, depurarla dai pensieri circolari ed ossessivi e connetterla all’intuizione, per canalizzare la visione a cui vuoi dare forma e sostanza.

¡Felice Luna!