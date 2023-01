Luna nuova in acquario · 21 gennaio 2023: il futuro è già qui

“Se puoi sognarlo, puoi farlo” è il lemma di questa Luna nuova nel segno dell’Acquario

Di: Ilaria Del Curto

“Se puoi sognarlo, puoi farlo”, una delle frasi più celebri di Walt Disney ben si adatta a diventare il lemma di questa Luna nuova nel segno dell’Acquario. C’è bisogno di espandere la visione per concepire qualcosa di nuovo, giammai immaginato. Urano, il reggente di questa luna è come un fulmine che scarica a terra nuove informazioni. Rivelazioni, oserei dire.

Ma per poterci sintonizzare alle frequenze uraniane e lanciarci ad esplorare territori sconosciuti, connessi alla nostra intuizione e ad un futuro che suoni una armoniosa melodia, è necessario arrenderci di fronte alla morte di quelle parti del nostro ego che sono ancorate ad un passato limitante e scaduto. La congiunzione di Plutone alla Luna e al Sole in Acquario ci induce a questa profonda trasformazione, amplificata dall’opposizione di Lilith nel Leone che ci reclama di essere autenticamente noi stesse/i e di creare in grande, spostando il campo di gioco dagli angusti limiti famigliari a quelli più ampi e liberi del mondo, della comunità acquariana, delle persone che vibrano in sintonia con te stessa/o. Il concetto di appartenenza cambia, si approfondisce e assume un senso umanitario.

Giove, dal canto suo dialoga amabilmente con il Sole e la Luna, incitandoci ad avere fiducia nel nostro salto nel vuoto: sì, abbiamo le vertigini, sì ci sentiamo insicure/i, sì, non sappiamo come andrà, ma è il passo che ci spetta per poter realizzare una nuova pienezza.

La congiunzione di Saturno e Venere in Acquario ci aiuta a plasmare i nostri desideri nella realtà e impegnarci a realizzare i nostri propositi con lavoro, costanza e dedicazione.

Pensa fuori dagli schemi, osa essere te stessa/o, fai cose nuove, rendi possibile, l’impossibile.

Felice luna!