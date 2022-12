WhatsApp pensa alle figuracce degli utenti: in arrivo “Eliminazione accidentale”

La famosa applicazione di messaggistica ha pensato agli utenti che, accidentalmente, potrebbero eliminare i messaggi dai gruppi scegliendo l’opzione “Elimina per me” anziché “Elimina per tutti”

Di: Ilaria Cardia

WhatsApp, la chat preferita da 33 milioni di italiani, ha deciso di apportare una modifica per tutti i distratti che, accidentalmente, potrebbero inviare (o in passato hanno inviato) immagini, video, audio e testi indesiderati nelle chat di gruppo sbagliate.

L’applicazione consentiva già la cancellazione ma, da oggi, nasce un importante novità: l’utilizzata piattaforma di messaggistica istantanea, infatti, ha appena annunciato il lancio di una nuova funzione grazie alla quale si potrà dire addio alle figuracce sui gruppi con amici, parenti e colleghi.

COSA CAMBIA? - La nuova opzione chiamata “Eliminazione accidentale” è una nuova funzione che aggiungerà una nuova finestra della durata di cinque secondi. In questo lasso brevissimo di tempo, l’utente potrà annullare l’azione “Elimina per me” per cancellare così, in modo sicuro, il messaggio dal gruppo.

“Elimina per me”, se cliccato accidentalmente, non dava nessuna possibilità di poter tornare indietro e poter quindi cancellare il messaggio. La nuova funzione consentirà di annullare l’azione, ripristinando il messaggio per poter quindi ripetere l’operazione.

La nuova opzione, assicura WhatsApp, sarà disponibile sia per Android che per iOS.