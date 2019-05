"Papà è marinaio". La storia di un super eroe vista con gli occhi di un bambino. Un libro tratto da una storia vera ricco di consigli

Melania Lia racconta del “distacco” di un bimbo dal suo papà perché imbarcato su una nave per qualche mese e per diverse volte per un bambino che non può capire le motivazioni di queste lunghe assenze

“Papà è Marinaio” è un libro che racconta una storia vera ed è dedicato alla prima infanzia. Narra del “distacco” di un bimbo dal suo papà perché imbarcato su una nave per qualche mese e per diverse volte, troppe volte, per un bambino che non può capire le motivazioni di queste lunghe assenze.

Cosa farà il suo papà? Insieme al fratellino si cercano diverse idee, si studiano progetti su come poter far pesare meno la distanza anche al papà marinaio durante il tempo che trascorre in nave.

Questo piccolo ma emozionante libro è dedicato a tutti i bimbi che si trovano nella condizione in cui un genitore per motivi di lavoro, è costretto a periodi di assenza dalla famiglia.

PER ACQUISTARE IL LIBRO CLICCA QUI

Grazie alla mamma attenta, tenera e sensibile, che, insieme al piccolo Alex, questo è il nome del protagonista, ed al suo fratellino, escogitano una strategia per ribaltare una situazione negativa in una crescita positiva.

Infatti, è proprio la mamma che racconta quanto sia importante il lavoro del loro papà perché, salva persone che si avventurano in mare. Insieme trovano un sistema per quantificare i giorni che li separano dal tanto atteso ritorno.

Alex capisce che il suo papà, nonostante i sacrifici e il duro lavoro, tornerà sempre da lui perché è il suo eroe e, come tutti gli eroi, si accoglierà con una grande festa in famiglia e con la voglia di recuperare quel tempo che, non è stato perso ma, al contrario, è stato riempito di valori, scoprendo, senza volerlo, che nulla deve essere dato per scontato.

