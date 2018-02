Come cresce la tecnologia dello streaming: tutte le novità

I Giochi Invernali di Pyeongchang, Corea del Sud, sono stati ribattezzati anche le prime Olimpiadi totalmente digitali per il pubblico europeo

Di: Redazione

Un evento atteso da tutti gli appassionati di sport e che in queste ore si sta svolgendo sotto gli occhi interessati del mondo intero. I Giochi Invernali di Pyeongchang, Corea del Sud, sono stati ribattezzati anche le prime Olimpiadi totalmente digitali per il pubblico europeo.

Si parla di oltre 4mila ore di copertura delle quali 900 in live action. Un modo sempre più interattivo di fruire l’evento nel quale i fan possono personalizzare come meglio credono la propria esperienza scegliendo cosa guardare e come.

Questi del 2018 in Corea del Sud saranno i primo Giochi Invernali “fully digital” come qualcuno si è sbrigato a ribattezzarli. Si parla di 17 giorni di eventi spostivi durante i quali è possibile vivere live, minuto per minuto, ogni singolo appuntamento.

Il tutto in perfetta linea con la tendenza attuale che si riscontra in tantissimi altri settori: eventi, film e serie tv in streaming; concerti in tempo reale. Inoltre, ci sono anche giochi online dal vivo, si pensi al live casino che rappresenta l’ultimo ritrovato in materia e che è il punto di incontro fra i giochi da tavolo tradizionali e quelli di ultima generazione. In pratica nei tavoli di casino live si gioca dal vivo con un croupier che si trova in un casino reale.

La parola d’ordine sembra essere sempre più live, streaming, sfruttando le potenzialità della tecnologia. Un concetto che parte da lontano e che negli anni si è evoluto conquistando nuovi terreni di applicazione anche grazie all’avanzare degli strumenti multimediali: oggi quasi tutti possiedono uno smartphone ad esempio. Ed è proprio su questi telefoni intelligenti che è possibile seguire eventi live in streaming, dirette di eventi sportivi e perfino giocare virtualmente ad un tavolo di casinò per tornare all’esempio di prima.

Ed allora ecco che le Olimpiadi invernali del 2018 passeranno alla storia per aver sfruttato e cavalcato abilmente questo momento storico così caratterizzato dalle conquiste tecnologiche. L’esperienza olimpica più inclusiva di sempre: per gli spettatori sarà un’esperienza mai provata prima e che qualcuno guarda già come apripista verso altri eventi futuri, si vedano i prossimi mondiali in Russia ormai imminenti.

Per i Giochi Invernali in Corea del Sud si parla di dirette di tutte le gare e news in tempo reale, approfondimenti, video; un canale su Eurosport interamente dedicato alla copertura degli eventi italiani, quindi con le principali competizioni degli azzurri in modalità live; ed una copertura anche su web e reti social così da rendere l’approccio ancora più inclusivo.

Oltre che importanti dal punto di vista politico (per la prima volta le delegazioni di Corea del Nord e Corea del Sud hanno sfilato insieme, sotto un'unica bandiera che raffigura l'intera penisola coreana in blu su sfondo bianco) questi Giochi Invernali 2018 passeranno alla storia come svolta in termini di offerta tecnologica per l’utente. Le Olimpiadi fully digital.