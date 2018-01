Su carrabusu pro innetare e limpiare sa Sardigna

Otto partiti e Movimenti indipendentisti e sovranisti sardi si sono alleati in occasione delle prossime elezioni politiche

Di: Francesco Casula



Otto partiti e Movimenti indipendentisti e sovranisti sardi si sono alleati in occasione delle prossime elezioni politiche, presentandosi con un simbolo (unu carrabusu-uno scarabeo) e una scritta: AUTODETERMINATZIONE.

Si tratta di un simbolo politico e di una scritta, ugualmente politica, prima ancora che elettorale. Prefigurante e polisenso. Con una pluralità di significati. Tutti convergenti.

a. Con l’ ‘Auto’ (dal greco αὐτός) che evoca ed esprime, autodifesa, autocoscienza, autoconsapevolezza, autostima. Ma soprattutto fare da sé, con i propri mezzi, con le proprie forze.

A significare che la liberazione della Sardegna dipende solo da noi Sardi. Non da qualche “Salvatore” o "Gigante" esterno. Di cui occorre sempre diffidare (Timeo Danaos et dona ferentes!). Anche quando promettono oro argento e mirra. Come faranno in occasione delle elezioni prossime i Partiti italiani. Perchè furat chie benit dae su mare! Storicamente. Sono sempre venuti per depredarci, conquistarci, occuparci, dominarci.

b. Con Determinazione: ad indicare tutta la forza, la voglia, la risoluta volontà con cui dobbiamo perseguire l’obiettivo.

c. Con determinAZIONE: che mette in rilievo l’Azione appunto: ovvero l’indefessa attività, l’agire permanente. La pratica dell’obiettivo.

d. Nel termine “AutodetermiNatzione” è incorporata “Natzione”. Ovvero lo status della Sardegna (in virtù della sua storia, lingua, cultura, tradizioni): questo “status” è oggi prevalentemente “virtuale”, in fieri, occorre che diventi “fattuale” con lo Stato. Con l'Indipendenza.

E’ il nostro obiettivo. Attraverso un progetto. Un percorso. Un processo. Una strategia. Per una Sardegna libera e pulita, bella e prospera. Felice.