CLIMA ASTROLOGICO SETTIMANA DAL 28 GENNAIO AL 4 FEBBRAIO: A cavallo fra due mondi

Di: Ilaria Del Curto

Con l’uscita di Plutone dal segno di Capricorno ed il suo ingresso in Acquario, il vecchio paradigma su cui abbiamo basato la nostra vita, è crollato inevitabilmente e definitivamente. Se Capricorno rappresenta le strutture di un passato che ci ha condizionato con i suoi mandati, Acquario è il futuro, un nuovo paradigma che è ancora tutto da costruire. Questa è la sensazione di questa settimana che, in qualche modo, fa da ponte, delineando nel cielo una transizione fra la vecchia e la nuova identità che sta emergendo dentro di noi.

Inizia un mese di febbraio epico, di intensità nucleare, perché uno ad uno, tutti i pianeti personali (il Sole l’ha già fatto, seguiranno Mercurio, Venere e Marte) nel loro passaggio nel segno di Acquario, si uniranno a Plutone, generando una potente energia di trasformazione, un cambio di coscienza che ci traghetterà verso le infinite possibilità che il futuro ha in serbo per noi.

Urano, reggente di Acquario e dispositore di Plutone, ha ripreso il suo moto diretto sabato scorso e ora l’accelerazione non conosce freni: tutti i pianeti sono diretti, il cielo ci spinge ad avanzare e a farlo creativamente, in coerenza con la nostra singolare autenticità. Uno splendido gran trigono di terra, ci connette ad un potenziale estremamente fertile, alla realizzazione di quei progetti dove il nostro capitale umano, i talenti che ci rendono unici e speciali, possano finalmente brillare in libertà, gioia e bellezza!