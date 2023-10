Eclissi di Sole nella Bilancia

La nascita di un nuovo equilibrio

Di: Ilaria Del Curto

Quando parliamo della Bilancia ci riferiamo a quella frequenza che crea armonia fra il maschile ed il femminile interiore, che, a sua volta produce armonia nelle relazioni con l’altro. Il glifo del segno rappresenta un ponte fra l’io e il tu, fra due polarità che trovano un punto di incontro che permette loro di manifestarsi in grazia e bellezza.

Nell’eclissi di Sole nella Bilancia di questo sabato, abbiamo la possibilità di trasmutare quegli aspetti che creano disarmonia nel modo in cui ci rapportiamo con noi stessi e, di conseguenza, con l’altro.

Le eclissi sono portali da dove escono le cose che non ci servono più (nodo sud) ed entrano le cose che invece sono importanti per la nostra evoluzione (nodo nord). Il Nodo Sud, punto astronomico in corrispondenza del quale avviene questa eclissi di Sole, rappresenta gli aspetti più densi del segno e quindi ciò che abbiamo bisogno di drenare per trovare un nuovo equilibrio nell’ambito di vita in cui questo evento astrologico “cade” nella nostra carta natale.

Ricordiamo che, in un’eclissi di Sole, è proprio quest’astro che viene oscurato dalla Luna, ossia il mondo emozionale che oscura la coscienza. Per un attimo si crea un vuoto, grazie al quale si produce un reset, necessario per lasciar andare quelle parti della personalità che remano contro l’evoluzione.

È importante comprendere che questo suppone sempre un processo di morte e trasformazione, che può essere doloroso, ma assolutamente necessario: la morte di un vecchio sé, per abbracciare la nascita di una nuova versione, “attualizzata”, di noi stessi.