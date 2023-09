Luna nuova nella Vergine

Il seme di una nuova Creazione

Di: Ilaria Del Curto

Ci sono lune nuove che sono come big bang in miniatura che hanno la forza sufficiente per farci cambiare rotta e generare una nuova realtà. Questa è, senza dubbio, una di queste.

Il 15 settembre nel 21º grado del segno della Vergine, Sole e Luna congiunti dialogheranno con i tre grandi dei del cambiamento: Urano, Nettuno e Plutone, tutti retrogradi. Questi cinque astri insieme disegneranno nel cielo una figura astrologica a forma di aquilone che prende il nome di Cometa Cosmica, composta da cinque aspetti armonici e uno teso o evolutivo.

Da un punto di vista esoterico la cometa cosmica ci parla di un’iniziazione, ossia di un passaggio di stato, in questo caso, di coscienza. E di un nuovo inizio che, seppur caratteristica intrinseca di ogni luna nuova, questa volta assume una vastità e una profondità particolarmente significative.

La spinta ad uscire fuori dalle strutture conosciute e considerate comode (nella loro scomodità), a creare una nuova realtà, nuovi cammini, nuovi modi di essere e di agire che siano coerenti con quello che abbiamo scoperto essere il desiderio del nostro cuore e la sostanza del nostro essere, ad assumere il nostro potere e ristrutturare la nostra vita, è inarrestabile. L’opposizione di Sole e Luna, conscio e inconscio uniti, a Nettuno, il pianeta dell’Anima, ci aiuta a fare un lavaggio profondo di ciò con cui ci identifichiamo, per riconnetterci alla magia e al caos dello Spirito che tutto permea e da esso lasciarci guidare.

I due amanti cosmici, Marte e Venere, gli unici nel momento della lunazione ad essere diretti e in aspetto armonico, concepiscono questa nuova creazione, benedetta anche da Giove che, dal Toro, tende un ponte dorato verso il successo. Mercurio, anch’esso nella Vergine e reggente di questa Luna, si sveglierà dalla sua retrogradazione solo poche ore dopo, e con grande lucidità ci guiderà, con la sua notoria efficacia, verso la concretizzazione di questa idea.

Semina con cura l’intento di questa Luna perché ha ottime possibilità di dare buoni frutti entro i prossimi sei mesi, quando, con la Luna piena nello stesso segno, si chiuderà il ciclo che si apre questa settimana.