Agosto inizia alla grande con una Luna piena in Acquario

Questa è la prima delle tre lunazioni di questo caldo mese, il cui leit motiv è la creatività

Di: Ilaria Del Curto

Agosto inizia alla grande con una Luna piena in Acquario che chiama ognun@ di noi a fare una piccola, grande rivoluzione nelle nostre vite, per aderire sempre di più alla nostra essenza individuale. Questa è la prima delle tre lunazioni di questo caldo mese, il cui leit motiv è la creatività.

Continuando con il racconto del cielo lasciato in sospeso la settimana scorsa, una volta risposto alla cruciale domanda “cosa voglio”, è ora di smantellare tutti gli schemi che remano contro e che impediscono all’io di esprimersi in coerenza. Siamo sospinte in una nuova direzione, fuori dalla nostra zona di confort, verso un futuro che con rigore e disciplina dobbiamo costruire giorno per giorno. È tempo di cambiare.

Acquario regge la mente superiore, mentre il Leone, segno opposto e complementare, dove ora transita il Sole che illumina questa Luna, insieme a Venere e Lilith, regge il cuore. Come in ogni opposizione anche qui il quid è conciliare due punti per definizione in conflitto, aprendosi al dialogo e alla comprensione: il cuore si apre alle intuizioni uraniane, mentre la coscienza si connette alla passione e all’espressione creativa leonina.

Ci apriamo a condividere i nostri talenti con il mondo, a suonare una melodia che si unisca armoniosamente alle melodie degli altri, creando una sinfonia. C’è voglia di espansione, di esplorare nuovi orizzonti, di andare oltre il conosciuto, lasciandoci alle spalle i mandati del passato e aprendoci ad un futuro in cui abbracciare ed incarnare la nostra sacra unicità.