Arrivata la Luna piena in Capricorno

Sirio e il Portale 777

Di: Ilaria Del Curto

Ieri notte il cielo era illuminato a giorno da una splendida Luna piena in Capricorno, a cui influssi caratterizzeranno tutta la settimana.

Il segno della capra è sinonimo di resistenza, sforzo, impegno, responsabilità, tutti aspetti che permettono di raggiungere gli obbiettivi che ci proponiamo. Questa Luna è un momento per riconoscere i progressi fatti e celebrarli, per quando piccoli possano sembrarci, nonché determinarne di nuovi e affinare le strategie per materializzarli, sempre e quando siano coerenti con la voce del nostro cuore.

L’altro regalo di questo plenilunio è la possibilità di prendere coscienza delle dinamiche interiori che mettiamo in gioco nella vita e nelle nostre relazioni e assumercene la responsabilità. In questo modo ci daremo l’opportunità di fare un salto evolutivo, entrando in contatto con la nostra bambina, il nostro bambino interiore e riparando le sue ferite. È un cielo che allo stesso tempo ci apre alla realizzazione nel mondo e alla guarigione interiore.

In questi giorni c’è un altro evento astrologico importante: la congiunzione del Sole con la Stella Sirio, nel 14º grado del segno del Cancro, considerata il Sole spirituale che nutre il Sole fisico. Sirio fu venerata in tutte le tradizioni antiche, Egitto in primis e associata a archetipi come Isis e Anubis, divinità connesse alla morte, la trasformazione e la connessione fra i mondi. Il 7/7/7 si apre un portale di comunicazione con questa Stella, che anticipa il Portale del Leone (la Luna piena nel Leone) propiziando l’arrivo di un torrente di ispirazione e guida nel processo di ricordo delle nostre origini divine e del potere creativo di cui siamo naturalmente dotate.

Chi sono? Cosa voglio? Cosa sono venut@ a condividere?

Domande fondamentali in questo tempo in cui siamo chiamate a metterci alla guida della nostra esistenza. Coraggio, gli aiuti non mancano!

IL VIDEO