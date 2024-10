Roma, 20 giu. (Adnkronos Salute) - "Ogni anno migliaia di persone in Italia ricevono una diagnosi di tumore del sangue, ma grazie ai progressi della ricerca oggi le possibilità di guarigione sono cresciute notevolmente. Il percorso resta ancora lungo e la ricerca continua a rappresentare la speranza più grande, poiché ogni scoperta può offrire ai pazienti prospettive di vita migliori. Il ministero della Salute continuerà a investire nella ricerca scientifica e a promuovere la collaborazione tra tutti gli attori coinvolti, affinché nessuno sia lasciato solo nella lotta contro queste malattie. Ringrazio Ail per i suoi 55 anni di sostegno alla ricerca". Cosi il ministro della Salute, Orazio Schillaci, in un messaggio di saluto al presidente nazionale Ail (Associazione italiana contro leucemie, linfomi e mieloma), Pino Toro, in occasione della 19° Giornata nazionale per la lotta a queste neoplasie, in programma domani 21 giugno, e per i 55 anni di Ail.

L'associazione a sostegno della ricerca scientifica per la lotta ai tumori del sangue ha promosso oggi a Roma la conferenza stampa 'Tecnologie biomolecolari e terapie innovative in Ematologia'. Obiettivo dell'incontro condividere i progressi della ricerca ematologica e ribadire un messaggio importante a tutti i pazienti e ai loro familiari: non siete soli.