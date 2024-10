Si trovò ricoverato nell'ospedale Policlinico Monserrato di Cagliari il neonato di appena un giorno di vita che, per la necessità di cure specialistiche a causa di un grave problema cardiaco , è stato trasportato d'urgenza nella tarda mattinata di oggi da Cagliari a Milano con un Falcon 900 dell'Aeronautica Militare, per il successivo ricovero presso l'ospedale policlinico di San Donato Milanese.

Il volo ambulanza, richiesto dalla Prefettura di Cagliari - rende noto l'Aeronautica Militare -, ha visto la presenza di un equipaggio e un velivolo del 31° Stormo di Ciampino, uno dei reparti di volo della Forza Armata che assicura 24 ore su 24, tutto l'anno, velivoli ed equipaggi pronti a decollare in tempi ristretti per questo genere di missioni.

Dopo i contatti tra la Prefettura, l'ospedale dove era ricoverato il bimbo e la Sala Situazioni di Vertice del Comando della Squadra Aerea, la sala operativa che ha il compito dei coordinamenti iniziali in questi casi, è stato attivato l'equipaggio in prontezza che - sottolinea l'Aeronautica Militare - in tempi ristrettissimi è decollato dall'aeroporto di Ciampino alla volta di Cagliari Elmas per imbarcare il piccolo, che ha viaggiato insieme al papà e assistito costantemente da un'equipe medica, per poi trasportarlo fino a Milano.