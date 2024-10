La ragazza di 29 anni che due giorni fa, a Osilo, ha partorito in casa e poi abbandonato il neonato per strada, sotto un'auto in sosta, tornerà a casa domani , dopo essere stata ricoperta nella clinica ginecologica dell'Aou di Sassari per tre giorni, piantonata dai Carabinieri.

Il gip del Tribunale di Sassari ha revocato gli arresti e derubricato il capo d'imputazione da tentato omicidio ad abbandono di minore questa mattina.

La 29enne ora è libera e tornerà nella sua casa di Osilo dove vive con la mamma. Il neonato, che i medici hanno chiamato Francesco, resta nel reparto Neonatologia . Le sue condizioni di salute sono buone e si aspettano le decisioni del Tribunale dei minorenni per un eventuale affidamento. Al momento è escluso che il piccolo possa essere affidato alla sua famiglia: formalmente la mamma non lo ha ancora riconosciuto come suo figlio.

Nel frattempo, i Carabinieri della Compagnia di Sassari proseguono le indagini , coordinati dalla Procura. Alla 29enne è stato sequestrato il telefono cellulare che sarà analizzato per capire se abbia agitato da sola o se sia stata appoggiata da qualcuno. Gli avvocati difensori della donna, Elisa Caggiari e Pietro Fresu, hanno disposto una perizia psichiatrica sulla loro assistita per stabilire fino a che punto sia cosciente dei suoi atti. Mercoledì mattina, intorno alle 5, la 29enne ha partorito da sola, nella sua camera da letto. Poi è uscita per strada e ha abbandonato il bambino sotto un'auto parcheggiata nelle vicinanze dell'abitazione. La nonna del neonato ha sentito il pianto del bambino per strada, lo ha rintracciato e ha chiamato i soccorsi. Ai carabinieri ha detto di non avere mai accorta che la figlia fosse incinta. Il bimbo e la sua mamma erano stati trasportati all'ospedale e la donna arrestata con l'accusa di tentato omicidio. Ipotesi di reato tramutata oggi in abbandono di minore.