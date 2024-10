Un video suggestivo, realizzato nello splendido scenario offertoci dalle grotte "Su Marmuri" di Ulassai: “Abbiamo deciso di inaugurare un brano che da oggi farà parte del nostro repertorio: Savitri – dice Giuseppe Altea – ringraziando la Cooperativa su Bullicciu – grotta Su Marmuri”. Il brano è stato scritto sulla musica della famosa canzone “Perfect” di Ed Sheeran.

L'associazione culturale Coro Carrales nasce nel mese di Gennaio del 2010 in Cagliari. La determinazione nel proposito di alcuni cultori del canto sardo, peraltro già formati in tal senso da precedenti esperienze, di voler ulteriormente approfondire ciò che rappresenta un significativo momento del proprio percorso culturale e musicale appare la ragione precipua della esperienza associativa. La composizione del gruppo, a motivo della provenienza dei coristi dalle più svariate territorialità regionali, attribuisce al Coro una vocazione a rappresentare la Sardegna nel suo insieme.

E' questo forse l'elemento più singolare che concorre a qualificare la nostra associazione, che in virtù del carattere non localistico ha propria sede legale in Cagliari, laddove per ragioni di studio o professionali è confluito il maggior numero dei propri componenti e dove il Coro settimanalmente si ritrova per svolgere la preparazione vocale. Attualmente sono rappresentati i comuni di Arbus,Atzara, Bitti, Borore, Buddusò, Capoterra, Cuglieri, Domus de Maria, Escalaplano, Esporlatu, Ghilarza, Lanusei, Lula, Nuoro, Onifai, Ortueri, Orani, Orune, Ossi, Perdasdefogu, Sestu, Tonara, Ulassai. Dal 2013, l'associazione si fa promotrice della rassegna denominata “Insieme in concerto”. In questo contesto il Coro Carrales incontra altre realtà vocali. Per la natura del progetto e per l'intrinseco valore di esso riteniamo di voler continuare in quest'opera di ricerca e di analisi culturale, tanto da non escludere ulteriori novità ad essa connesse. Nella Città metropolitana di Cagliari, nel Luglio 2017, ha avuto luogo la prima edizione dell’evento estivo “Concerto sotto le stelle”,creato e organizzato dalla nostra Associazione, avvenuto presso il suggestivo scenario del Parco di Monteclaro. L’Associazione Culturale Coro Carrales è stata pregevolmente investita, in diverse occasioni, dell’onore di poter accompagnare con i propri canti i momenti decisivi, segnanti il passaggio di Sant’Efisio nell’ambito dell’omonima Sagra a lui dedicata. Sin dalla costituzione il Coro è diretto da Giuseppe Altea, peraltro co-fondatore, che negli anni si è distinto quale infaticabile artefice di ogni singola fase formativa.

VIDEO