Sempre più gente e non solo candidati stanno arrivando nel quartier generale del candidato governatore del centrosinistra Francesco Pigliaru, in via Bottego a Cagliari.

Nelle varie sale tutti osservano gli schermi dei computer, seguendo passo passo l'evolversi dello spoglio in attesa di poter salutare il professore, in arrivo a momenti. Tra i più attenti il sindaco di Cagliari Massimo Zedda, che con il consigliere comunale del Pd Tanino Marongiu osserva il sito della Regione in costante aggiornamento, mentre l'esponente dei Rossomori Giuseppe Andreozzi ha gli occhi puntati sul suo tablet.

Si respira entusiasmo soprattutto tra i giovani che hanno seguito la campagna elettorale, molti sono in strada, altri seduti nelle sale del quartier generale davanti ai monitor. In una di queste c'è anche "Pepper" un cagnolino meticcio considerato la mascotte della campagna del centrosinistra.

Fino a qualche giorno fa indossava la pettorina con lo slogan del candidato "Cominciamo il domani", oggi invece è in braccio alla sua padrona Giulia. Lo ha lasciato solo un istante per un applauso, quando é stato superato il 30 per cento delle sezioni scrutinate e Pigliaru é sempre in vantaggio.