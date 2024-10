Notte impegnativa sulle strade del Sassarese per i Vigili del fuoco, intervenuti in ben due incidenti stradali.

Il primo è avvenuto, intorno alla mezzanotte, sulla strada provinciale 25 direzione Sorso, dove un’autovettura, per cause ancora da accertare, è andata a sbattere contro un muro a ridosso di un palo dell’Enel. Il conducente dell’auto è stato portato al Pronto Soccorso dal personale del 118 per accertamenti. Sul posto anche i carabinieri di Sorso e operatori dell’Enel.

Il secondo sinistro si è verificato intorno alle 03:00 sulla vecchia strada per Alghero, subito dopo La Landrigga, dove un'auto, dopo essersi ribaltata più volte, ha preso fuoco a bordo strada. La squadra dei VVF ha estinto l'incendio e messo in sicurezza il veicolo, che fortunatamente non è risultato occupato da nessuno. Sul posto anche la Polizia stradale e il 118.