Volodymyr Zelensky è arrivato alla Casa Bianca, dove è stato ricevuto dal presidente americano Joe Biden prima del loro colloquio nello Studio ovale e la conferenza stampa congiunta alle 16.30.

Biden e la moglie Jill hanno ricevuto Volodymyr Zelensky nel South Lawn della Casa Bianca, davanti al quale è stato allestito il tappeto rosso delle grandi occasioni. I due si sono stretti la mano e abbracciati, prima di posare per la foto ufficiale. "Mr President, welcome back", presidente bentornato. Sono le parole di Biden a Zelensky prima di entrare nella White House.

Con Zelensky "parleremo" dell'assistenza all'Ucraina, ha affermato il presidente Usa. "La guerra non è finita. Controlliamo la situazione" grazie al sostegno degli Stati Uniti, afferma Zelensky.

Gli Stati Uniti vogliono una "pace giusta", spiega Biden. "Zelensky era desideroso di compiere il suo primo viaggio all'estero negli Stati Uniti per ringraziare il Paese del sostegno bipartisan" alle forze di Kiev, ha sottolineato un alto funzionario della presidenza Usa.

"Oggi sono a Washington per ringraziare il popolo americano, il Presidente e il Congresso per il loro indispensabile sostegno. E anche per continuare la cooperazione per avvicinare la nostra vittoria. Terrò una serie di negoziati per rafforzare la resistenza e le capacità di difesa dell'Ucraina. In particolare, discuteremo della cooperazione bilaterale tra Ucraina e Stati Uniti d'America con il Presidente degli Stati Uniti Joseph Biden. Il prossimo anno dovremo restituire la bandiera ucraina e la libertà a tutta la nostra terra, a tutto il nostro popolo". Parole di Volodymyr Zelensky.