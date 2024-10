L'Ucraina sta raggruppando un milione di soldati equipaggiati con armi occidentali per recuperare i territori meridionali occupati dalla Russia.

Lo ha comunicato il ministro della difesa di Kiev Oleksii Reznikov in un'intervista al Sunday Times e la notizia è stata riportata da Tg Com 24.

Il presidente Volodymyr Zelensky ha ordinato di sviluppare un piano d’assalto per la liberazione delle zone costiere, considerate di vitale importanza per il Paese. "Comprendiamo che è politicamente necessario. Il presidente ha incaricato l'alto comando di sviluppare i piani, e lo stato maggiore comunicherà di cosa c'è bisogno", ha spiegato Reznikov.

“La punizione è inevitabile per ogni assassino russo”. Lo ha detto il presidente ucraino in un video messaggio sui social. "Proprio come per i nazisti. E non dovrebbero aspettarsi che il loro stato li protegga. La Russia sarà la prima ad abbandonarli quando le circostanze politiche cambieranno".

La vicepremier ucraina Iryna Vereshchuk ha invitato ancora una volta i residenti dei distretti occupati delle regioni di Kherson e Zaporizhzhia a evacuare il prima possibile con tutti i mezzi disponibili.

Intanto un missile russo ha colpito un edificio residenziale di sei piani nella città di Kharkiv, nell'Ucraina orientale, distruggendolo in parte: lo riportano i media del Paese. Finora è stata estratta dalle macerie, mentre non si hanno ancora notizie di eventuali vittime.