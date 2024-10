A Bucha regna l’orrore: corpi avvolti nei sacchi neri ammassati nelle fosse comuni dopo il massacro delle forze russe. Sarebbero 410 quelli recuperati sinora, secondo il procuratore generale dell'Ucraina Iryna Venediktova, mentre il mondo intero è sotto schock da tanto orrore.

"In questo mese di occupazione i russi hanno preso alcune donne, sui trent'anni, e le hanno portate nel loro quartier generale qui a Bucha, facendole schiave - ha riferito una testimone, Alina, all'inviato dell'ANSA a Bucha - A loro serviva che cucinassero e facessero tutto ciò che veniva loro ordinato".



L'esercito di Kiev, secondo quanto riferisce l'agenzia ucraina Unian, ha trovato una camera di tortura in cui giacevano cadaveri rannicchiati, in posizione piegata e con le mani legate dietro la schiena Le aree di Bucha "sono state sotto l'occupazione e il controllo delle truppe russe, oppure sono state bombardate dall'aggressore russo. Quindi, ovviamente, non c'è nessun altro che possa aver commesso queste atrocità". Lo sostiene il portavoce della Commissione Ue per gli affari esteri, Peter Stano.

La Russia smentisce “categoricamente” il massacro e chiede una riunione di emergenza del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite in relazione - sostiene - alle "provocazioni criminali" dell'esercito ucraino a Bucha. Lo ha comunicato la portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova su Telegram.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky si è rivolto alle forze russe definendole "assassini", "torturatori" e "stupratori" e ha promesso di indagare e perseguire tutti i "crimini" russi in Ucraina.

"Centinaia di persone sono state uccise. Civili torturati e giustiziati. Cadaveri per le strade.. Il male è arrivato nella nostra terra. Assassini. Torturatori. Stupratori. Saccheggiatori. Che si definiscono l'esercito. E che meritano solo la morte dopo quello che hanno fatto", ha detto, rivolgendosi poi alle madri dei soldati russi: "Voglio che ogni madre di ogni soldato russo veda i corpi delle persone uccise a Bucha, a Irpin, a Hostomel. Cosa hanno fatto? Perché sono stati uccisi? Che cosa ha fatto l'uomo che stava andando in bicicletta per strada? Perché i normali civili in una normale città pacifica sono stati torturati a morte? Perché le donne sono state strangolate? Come possono le donne essere violentate e uccise davanti ai bambini? Come possono i loro cadaveri essere profanati anche dopo la morte? Perché hanno schiacciato i corpi delle persone con i carri armati? Cosa ha fatto la città ucraina di Bucha alla vostra Russia? Come è diventato possibile tutto questo? Mamme russe! Anche se avete allevato dei saccheggiatori, come sono diventati poi anche macellai?". Infine si è rivolto ai funzionari di Mosca: "Voglio che tutti i leader della Federazione Russa vedano come vengono eseguiti i loro ordini. Tali ordini. Hanno la responsabilità per questi omicidi, per queste torture, per i colpi alla nuca di persone legate. Questo è il modo in cui ora sarà percepito lo Stato russo. Questa è la vostra immagine".

In relazione ai fatti di Bucha l'Occidente chiede sanzioni anche energetiche contro la Russia di Vladimir Putin e che i responsabili di questi crimini di guerra siano consegnati alla giustizia internazionale.