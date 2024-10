La guerra in Ucraina arriva al 51esimo giorno, e il presidente Vlodymyr Zelensky elogia il suo popolo per la determinazione e il coraggio dimostrati da quando la Russia ha invaso il Paese a febbraio, e per aver preso "la decisione più importante della loro vita, quella di combattere". Inoltre ha detto agli ucraini che dovrebbero essere orgogliosi di aver resistito per oltre 50 giorni sotto l'attacco russo quando gli invasori "ci avevano dato un massimo di cinque giorni".

Il presidente ha anche detto che “gli orrori e le atrocità russi allontanano i colloqui di pace”, criticando duramente la Germania e l'Ungheria perchè continuano ad acquistare il petrolio russo.

Gli Usa manderanno nuove armi in Ucraina e avvertono Mosca di non ostacolare questa consegna, per non arrivare ad un'escalation della guerra. Secondo la Cia non si dovrebbe "prendere alla leggera la minaccia nucleare da parte della Russia, infatti “Non si deve escludere che Putin possa decidere di ricorrere all'uso di un'arma nucleare tattica o a bassa intensità, alla luce delle difficoltà incontrate durante l’invasione”.

Intanto, nelle prime ore di oggi, a Kiev, sono state udite delle esplosioni: lo riporta il Kyiv Independent.