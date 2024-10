Volodymyr Zelensky è la persona dell'anno per il 2022 secondo il Time.

Lo rende noto la rivista e TgCom 24 che ha riportato la notizia. Il presidente ucraino era stato riconosciuto lunedì scorso dello stesso onore dal Financial Times.

"La scelta è stata la più chiara a memoria d'uomo" spiega la rivista nell'annunciare la scelta che ha voluto premiare non solo Zelensky, ma lo "spirito dell'Ucraina".

"Sia che le vostre reazioni alla battaglia per l'Ucraina siano di speranza o di terrore - si legge tra le affermazioni dei vertici del Time - Zelensky ha galvanizzato il mondo in modo che non vedevamo da decenni. La decisione di non lasciare Kiev mentre cominciavano a cadere le bombe russe è stata epocale!".