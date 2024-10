Visita di Giorgia Meloni in Ucraina per incontrare Zelensky. La premier ha reso omaggio alle vittime della guerra nelle città di Bucha e Irpin' per poi di incontrare il presidente ucraino nella capitale.

LE DICHIARAZIONI DI ZELENSKY - Ed è proprio qui che Zelensky, durante la conferenza stampa indetta, ha colto l’occasione di rispondere alle dichiarazioni di Berlusconi dei giorni scorsi. “Berlusconi non è mai stata bombardato dai missili e non è mai successo che qualche suo partner da parte della Federazione Russa sia arrivato con il carro armato e nel territorio della sua casa. Nessuno ha ammazzato i parenti di Berlusconi. Il signor Berlusconi non si è mai svegliato alle 3 di notte per fare velocemente la valigia e scappare. Oppure non gli è mai capitato di pensare a come e dove trovare cibo per preparare un pasto per la famiglia. Tutto questo grazie all’ “amore fraterno della Russia”. Una risposta colma di risentimento, specialmente per l’accenno ai rapporti sereni tra l’ex premier italiano e Putin.

LE DICHIARAZIONI DI GIORGIA MELONI - Giorgia Meloni non ha commentato, ma ha ribadito il pieno appoggio dell'Italia “Ho fortemente voluto essere qui in una delle mie prime missioni bilaterali. Ho voluto farlo per ribadire in pieno il sostegno dell'Italia all'Ucraina di fronte all'aggressione russa, per ribadire che l'Italia non intende tentennare in questa vicenda e non lo farà. È impossibile girarsi dall'altra parte e sarebbe anche molto stupido farlo. Siamo pronti a fornire ogni possibile assistenza quando ci dovessero essere le condizioni per avviare un qualsiasi negoziato, ma fino ad allora, noi offriremo all'ucraina ogni genere di supporto. Lo abbiamo fatto finora e continueremo a farlo.”